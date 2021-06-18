تراند الفن: الطب الشرعي يبدأ تشريح جثث 3 أطفال أشقاء بأسوان.. والدتهم متهمة بخنقهم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 مساءً - بدأ الطب الشرعي بأسوان، منذ قليل بمشرحة مستشفى كوم أمبو بتشريح جثث 3 أطفال أشقاء قتلوا خنقاً على يد والدتهم المصابة بمرض نفسي أثناء نومهم، وذلك بناء على قرار النيابة العامة، بمركز نصر النوبة لمعرفة أسباب الوفاة.

وبحسب روايات الأهالي بمركز نصر النوبة، فإن المتهمة بقتل أبنائها الـ3 كانت متواجدة بمنزل أسرتها عند والدها، في شارع 23 بقرية الدكا التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، لسفر زوجها للقاهرة، الذي بدأ عقب سماعه بمقتل أطفاله رحلة العودة وقارب على الوصول لمحافظة أسوان لاستكمال إجراءات استلام جثث ذويه ودفنهم.

وكانت قرية الدكا بأسوان، شهدت اليوم الجمعة، حادثا مأساويا بعد أن عثر أهالي القرية على 3 أطفال أشقاء متوفين وعليهم آثار تعذيب وخنق، وتم نقلهم لمشرحة كوم أمبو العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، عن وجود شبة جنائية وراء العثور على جثث الـ3 أطفال أشقاء داخل منزل والد أمهم بقرية الدكا بنصر النوبة ، كما تم ضبط والدتهم للتحقيق معها في الواقعة.

وكان اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية الدكا، بوجود 3 أطفال جثث هامدة داخل منزل بشارع 23 بالقرية وعليهم آثار تعذيب وخنق، وأمر مدير الأمن بسرعة انتقال قيادات مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن، ورجال المباحث من المديرية ومركزي شرطة كوم أمبو ونصر النوبة للتعامل مع الواقعة.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن الأطفال الأشقاء هم «يوسف.ح.م» سنتين، «زياد.ح.م» 5 سنوات، و«مكي.ح.م» 9 سنوات، وتم نقلهم لمستشفى نصر النوبة وبعدها لمشرحة كوم أمبو العمومية الملاصقة لمستشفى كوم أمبو المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر الشرطي اللازم، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي وتشريح الجثث لمعرفة بيان الوفاة، كما أمرت رجال المباحث بنصر النوبة بسرعة التحريات ومعرفة تفاصيل الواقعة.