فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 مساءً - انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمينًا عامًا، لفترة ثانية، اليوم الجمعة، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى، مسئولاً عن المنظمة المكونة من 193 دولة. وصفق سفراء الجمعية العامة عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب جوتيريش بالتزكية. وقبيل الإعلان قرأ سفين يورجنسن، سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الحالي، قرارا تبناه المجلس المكون من 15 دولة يوصي بتعيين جوتيريش لفترة ثانية. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تنتخب الجمعية العامة الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن. وقال جوتيرش، في كلمة عقب إعادة انتخابه: «يجب استخلاص الدروس حتى نحقق التعافي التام من وباء كورونا، مؤكدا أنه سيركز في ولايته الثانية على الأوبئة والفقر».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أنطونيو جوتيريش أمينًا للأمم المتحدة لولاية ثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.