تراند الفن: رئيس جامعة بورسعيد عن ظهور ثعابين بلجنة امتحان: “لن أرد على كلام فيسبوك”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة

بورسعيد- طارق الرفاعي: قال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه لم ترد إليه أي شكاوى بشأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور ثعابين في لجنة امتحانات كلية الآداب المقامة بساحة كلية التربية الرياضية. وأكد الدكتور أيمن، في تصريحات صحفية، أنه لن يرد على منشورات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور ورود أي شكوى إلى جامعة بورسعيد.

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