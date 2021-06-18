تراند الفن: القصة الكاملة لـ قطة دار الأوبرا.. اتهامات بتسميمها وتحقيق موسع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 مساءً - شغلت قصة قطة دار الأوبرا، الرأي العام خلال الساعات الماضية بسبب الحديث حول تسميمها داخل دار الأوبرا المصرية وقتل صغارها بسبب انتشار عدد من القطط داخل الدار خلال الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات للمسئولين بتسميمها وقتلها.

قطة دار الأوبرا تسممت بعلبة تونة

خطفت قطة دار الأوبرا الأنظار خلال وجودها في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، حيث كانت تلتقط الصور والفيديوهات مع النجوم على الريد كاربت وكان جميع الفنانين يحاولون اللعب والحديث معها.

فتح تحقيق موسع في الحادثة

وخلال الساعات الماضية انتشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول الأمر، جاء فيه: «فاجعة أخلاقية وإنسانية حدثت بالأمس في دار الأوبرا، وزارة الثقافة ودار الأوبرا قتلوا قطة المهرجان، فاكرين القطة المشهورة اللي تصدرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير وقد إيه كانت طيبة وبتحب الناس وفعلا مسابتش واحد في المهرجان غير وسلمت عليه، القطة دي طيبة جدا واتشهرت وناس ممكن أصبحوا يروحوا مخصوص يلعبوا معاها وجت من كام أسبوع خلفت 3 أطفال قمرات جدا، وفرحانة بيهم وقاعدة بيهم على جنب والناس بتروح تأكلها في مكانها، تخيلوا إن إدارة الأوبرا قامت بالتخطيط لقتل القطة الجميلة دي، وقالك إيه ده إزاي جنينه الأوبرا فيها قطة وكمان خلفت.. دي تتقتل.. واستغلوا جوعها وجابوا علبة تونة ووضعوا فيها السم!».

من جانبها، أوضحت دار الأوبرا، في بيان لها، أنها لم تسمم القطة أو تحاول أن تقتل صغارها كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما حدث لها هو أن القطط والكلاب الضالة كانت انتشرت بشكل كبير داخل مقر الأوبرا، ولكونها منظمة حكومية أبلغت الطب البيطري حتى يجري التعامل مع الأمر دون تدخلها في أي شأن».

وأشارت الأوبرا إلى أنها ستفتح تحقيقا موسعا لمعرفة ما حدث بالتحديد للقطة.