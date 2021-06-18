تراند الفن: موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر.. «الأوقاف» توضح

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 مساءً - يعد موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، من أكثر العبارات التي تصدرت محركات البحث العالمي الشهير«جوجل» خلال الساعات الماضية، مع تجديد وزارة الأوقاف تحذيراتها للمساجد بشأن ضوابط الصلاة فيها، والتشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى داخل المساجد، وفى أثناء الصلاة.

موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

وحول موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، قالت مصادر بوزارة الأوقاف لـ«الوطن»: إن صلاة عيد الأضحى تُؤدى بنفس الاشتراطات التي تمت بها إقامة صلاة عيد الفطر2021، ما لم تأتِ تعليمات جديدة، بناءً على موافقة لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، وهي إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

وأوضحت المصادر أن موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصرالرسمي سيصدر عن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في ضوء التطورات الوبائية للفيروس في البلاد، وتقارير وزارة الصحة بشأن هذا الأمر، وسيعلن قبل عيد الأضحى الذي تشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيوافق هذا العام يوم 20 يوليو 2021، إذ من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 9 يوليو المقبل، ليعلن غرة الشهر وموعد وقفة عرفة وموعد عيد الأضحى 2021 في مصر.

وتأتي الاشتراطات التي اتخذتها وزارة الأوقاف في المساجد والتي ستحدد موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، هي التشديد على ارتداء الكمامة إجباريًا للمصلين والعاملين، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه، وبالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.