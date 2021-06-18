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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 06:09 مساءً - موسكو – (أ ش أ):
أعلنت روسيا أنها ستنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أنها أرسلت إشعارًا بالانسحاب إلى الدول الوديعة (المجر وكندا) للمعاهدة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن القانون الروسي بشأن فسخ روسيا لمعاهدة الأجواء المفتوحة دخل حيز التنفيذ اليوم، موضحًا أنه تم إرسال الإخطارات المنصوص عليها في المعاهدة إلى (المجر وكندا) وبقية الدول المشاركة من خلال السفارات الروسية في العواصم المعنية والوفود الروسية إلى اللجنة الاستشارية للأجواء المفتوحة في فيينا.
وأضاف البيان: “أن روسيا أخطرت جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من المعاهدة بعد ستة أشهر من إرسال الإخطار، وبالتالي سيتم الانسحاب في 18 ديسمبر من العام الجاري”.
وحمل البيان المسؤولية الكاملة عن انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة للولايات المتحدة، لافتا إلى ضرورة أن يدرك الغرب أنه من المستحيل ضمان أمنه دون مراعاة مصالح روسيا وحلفائها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: روسيا تنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.