نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء اولاد سعودية ومعانيها 2021 وموعد تسمية المولود وحكم التسمية في المقال التالي
اسماء اولاد سعودية ومعانيها 2021 من أسعد اللحظات التي تمر على الآباء والأمهات هي لحظة أن يرزقهم الله بالمولود سواء بنت أو ولد، حيث أن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وتبقى الحيرة بعد ذلك في اختيار اسم المولود، حيث أنها مسؤولية كبيرة يجب اختيار هذا الاسم بعناية وفقاً لسنة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – الذي قال أن المولود له حظ من اسمه، لذا يجب اختيار أسماء جيدة ذات صفات محمودة والبعد عن الأسماء التي تحمل في معناها صفات غير جيدة، ومن أفضل الأسماء التي أوصانا بها رسولنا الكريم، كما أن هناك بلاد تسن قوانين لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد بشأن اسم الطفل.
موعد تسمية المولود وحكم التسمية
تبعا لأوامر الله تعالى وسنه نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – فيجب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، وذلك لرفع الأذى والضرر عنه، وهناك أقوال أخرى تفيد بضرورة تسمية المولود في اليوم الأول من ولادته وتحنيكه بالتمر والدعاء له بالبركة، ويجب على الوالد أن يحسن اختيار الابن، حيث أن الولد يدعى باسمه يوم القيامة، ومن الأسماء المحببة إلى الله تعالى عبد الرحمن، عبد الله، حارث، همام، ومن أقبح الأسماء: حرب، مرة.
أسماء أولاد سعودية ومعانيها
هناك العديد من أسماء الأولاد في السعودية التي تمتلك معاني فخمة وقيمة، مما يجعل الابن ووالده فخورين بهذا الاسم، لذا نعرض لكم بعض أسماء الأبناء في السعودية ومعانيها:
- مهند: يعني السيف الهندي الذي يمتاز بالقوة والصلابة.
- بدر: اسم أحد أطوار القمر عند اكتماله.
- حمزة: كل ما له طعم حامض.
- غيث: مشتق من الغيث أي المطر، ويعني مد يد العون إلى الغير.
- معاذ: المأوى الذي يلجأ إليه الإنسان.
- بشر: اسم يعني البشرى والفرح والسرور.
- مهدي: الرجل الذي يساعد الغير.
- الجاسم: من يتمتع بالجسم الضخم.
- سهيل: اسم يدل على المرونة والسهولة.
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