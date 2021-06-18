تراند الفن: الانتهاء من تعقيم لجان الدبلومات الفنية 2021 استعدادا للامتحانات غدًا

تستعد المدارس على مستوى الجمهورية لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم «الصناعي – التجاري- الزراعي – الفندقي» لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2021، التي ستنطلق غداً، السبت الموافق 19 يونيو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث قامت فرق التعقيم بدورها بتطهير وتعقيم غرف الكونترول ومواقع لجان أداء الامتحان للطلاب والطالبات وغرف رؤساء اللجان لمواجهة فيروس كورونا، كما تسلم مسؤولو الأمن والتعقيم أدوات التطهير والكمامات الخاصة بالملاحظين والمراقبين والطلاب لتسليمها لهم قبل انطلاق الامتحانات الفترة الأولى والمخصص لها مادة اللغة العربية ويليها مادة التربية الدينية.

750 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2021

ويستعد 750 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني على مستوى الجمهورية للذهاب إلى لجانهم التي حددتها لجان النظام والمراقبة في كل قطاع فني «صناعي – تجاري – زراعي – فندقي»، غدا السبت لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2012 ، وسط إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع مديريات الأمن في كل محافظة لتأمين اللجان، التي ستبدأ من الساعة التاسعة صباح حتى مدة كل مادة بحسب الجداول الموضوعة لكل قطاع ومرحلة، وذلك بحسب محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعقيم لجان الدبلومات الفنية 2021 ضد فيروس كورونا

وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن خلية نحل على مدار يومين من قبل فرق التعقيم والأمن داخل لجان الدبلومات الفنية 2021، في مدارس قنا لتعقيم وتطهير المدارس التي بها لجان امتحانية حيث جابت المباني والفصول على مدار يومين رش المطهرات والمعقمات، فيما يستعدون لتسليم الكمامات للطلاب والملاحظين قبل دخول الامتحان.

لجان العملي تنتهي من الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية

وبحسب مصدر في وزارة التربية والتعليم، انتهت لجان الملاحظة في مدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي وغيرها من التعليم الموازي من الامتحانات العملية أمس الخميس، والتي بدأت السبت الماضي على مدار أسبوع، فيما انته غرف الكونترول من استلام أوراق الإجابة وإعداد القوائم وغيرها من المهام اللازمة لإتمام امتحانات الدبلومات الفنية 2021، فيما سلم رؤساء اللجان أوراق الامتحانات العملية لكل قطاع بعد رصدها في الكشوف.