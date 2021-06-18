تراند الفن: أشرف زكي يعتذر للفنانة سميرة عبد العزيز عن إساءة محمد رمضان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 مساءً - تقدم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، باعتذار للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بسبب تصريحات الفنان محمد رمضان، التي سبها فيها، وذلك لإنهاء الخلاف والخصومة بينهما، التي بدأت منذ عدة أشهر وما زالت مستمرة حتى الآن، وفق ما أعلنته الفنانة.

سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان قصة خلاف أنهاها أشرف زكي

كانت الفنانة سميرة عبد العزيز، دخلت في مشكلة مع الفنان محمد رمضان، بعد أن كشفت حديثه معها خلال الأيام الماضية، قائلة «فضحني لما رفضت أعمل دور أمه، وفي ناس شتموني وأنا ما أتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتي بتاخدي 20 ألف جنيه» وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل الفنان أشرف زكي ليعتذر لها.

خلاف سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان، قبل تدخل الفنان أشرف زكي، كان قد بدأ حينما رفضت سميرة عبد العزيز في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، فكرة أن تجسد شخصية والدة محمد رمضان، قائلة: «الفنانة التي جسدت دور أم الرجال الصالحين لا تجسد دور أم بلطجي ومنها بدأ حرب وصراع في التصريحات بينها وبين محمد رمضان».

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان هاجمني عبر السوشال ميديا

وكشفت سميرة عبد العزيز، باقي تفاصيل الأزمة في تصريحات أدلت بها لـ«الوطن» قائلة: «محمد رمضان والله أنا ما أعرفه وعمرنا ماتقابلنا ولا عمري شوفته ولا حتى جمع بينا شغل، الحاجة الوحيدة اللي حصلت إنه أتعرض عليا دور معاه في عمل ورفضته لكن مفيش بينا أي أعداء أو خصومة».

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها ليست غاضبة من رمضان، «ربنا يسامحه وأنا مسمحاه وربنا يوفقه ويعمل أدوار حلوة وأنا مش زعلانة منه خالص».

يذكر أن الفنانة سميرة عبدالعزيز تستعد حاليا لاستكمال تصوير دورها في مسرحية نجوم الضهر التي يقوم ببطولتها الفنان الكبير محمد صبحي، التي تعرض في مدينة سنبل المسرحية.