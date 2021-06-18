تراند الفن: «جزار السلام» يغير أقواله في النيابة: اللي كنت بضربها في الفيديو مراتي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 مساءً - «اللي كنت بضربها في الفيديو مراتي».. بهذه العبارة بدأ مصطفى، 55 عامًا، المعروف بـ«جزار السلام» أقواله أمام نيابة السلام، في الاتهام الموجه له بالتعدي على سيدة (زوجة صاحب المحل الذي يستأجره المتهم)، مضيفًا أن الفيديو لم يظهر وجه السيدة التي كان يضربها.. وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية بالقاهرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر شخصا ضخما يقوم بسحل سيدة مسنة، وشدها من شعرها وضربها في الحائط داخل إحدى العقارات، وبالفحص تبين أن الواقعة في مساكن أطلس بمنطقة النهضة بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها حررت محضرا من قبل ضد المتهم، وهو حاليا في ساحة القضاء.

ضبط الجزار المتهم بالتعدي على مسنه في السلام

وعقب تقنين الإجراءت، تم ضبط المتهم وبمواجهته بالفيديو، اعترف بالتعدي على نجلاء 43 سنة، زوجه مالك محل استأجره المتهم منه منذ عدة سنوات، وبسبب مرض صاحب المحل، قامت زوجته بمحاولة طرده من المحل، وقامت بتحرير عدة محاضر ضده بالضرب وإحداث إصابات بها.

وتابع أن تلك المحاضر في المحكمة، وباستدعاء المجني عليها اتهمته بالتعدي عليها بالضرب، وأضافت بأنه تعدى عليها من قبل 3 مرات، بسبب مرض زوجها، حيث أصبح يمارس عليها البلطجة.

وبالعرض على النيابة العامة، أنكر المتهم التعدي على المجني عليها، وأضاف بأن من ظهرت في مقطع الفيديو، هي زوجته، ولم تكن المجني عليها، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.