تراند الفن: الحكم بإطلاق سراح جمال التكريتي زوج نجلة صدام حسين بعد 18 سنة بالسجن

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 مساءً - أكدت مصادر بحزب البعث العربي الاشتراكي المنحل في العراق، لـ«الوطن»، أنه تم إطلاق سراح السيد جمال مصطفى سلطان التكريتي، زوج ابنة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي كان نائبا للمسئول عن ملف العشائر العراقية حتى عام 2003، أي حتى وقوع الغزو الأمريكي – البريطاني للعراق، الذي أطاح بنظام صدام حسين في آخر أخبار أسرة صدام حسين.

وولد جمال مصطفى التكريتي في 4 مايو عام 1955 قرب مدينة تكريت، التي ولد بالقرب منها كذلك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والتابعة لمحافظة صلاح الدين، وأصبح واحدا من أسرة صدام حسين بزواجه من نجلته.

تفاصيل إطلاق سراح جمال مصطفى التكريتي أحد أفراد أسرة صدام حسين

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن السيد جمال مصطفى، قضى في السجن 18 سنة دون تهمة واضحة له، «فقط سُجن كونه زوج حلا ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين» وهذا هو الحكم الذي صدر رغم كل تلك السنوات.

وأضافت المصادر أنه في كل مرة يتم توجيه تهمة مختلفة له لكن تتم براءته، وكانت آخر تهمة له هي الإتجار في المخدرات، لكن لم تثبت أية أدلة ضده، ليتم الإفراج عنه مؤخرا ويطلق سراحه دون أي إدانة وهو أحد الوجوه البارزة الباقية من أسرة صدام حسين.

مصادرة أموال جمال مصطفى التكريتي أبرز وجوه أسرة صدام حسين الباقية وزوج نجلته حلا

وكان جمال مصطفى السلطان، يحمل رتبة مقدم قبل الغزو الأمريكي، وكان واحدا من بين قائمة تضم 52 اسما في نظام صدام حسين، طلبت الولايات المتحدة سجنهم، وكان ترتيبه العشرين من بين المطلوبين، إلى أن تم بالفعل اعتقاله في 20 أبريل عام 2003، أي بعض سقوط بغداد بنحو 11 يوما.

وفي عام 2017، أقر مجلس النواب العراقي قانونا بموجبه تمت مصادرة جميع أموال جمال مصطفى، حيث إن القانون الذي أُقر يقضي بمصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي الراحل صدم حسين وزوجته وأحفاده وأبنائه وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية ومن ثم طال تقريبا كل أسرة صدام حسين.

كما أن مصادرة الأموال شملت قائمة الـ52 مطلوبا من أركان نظام صدام حسين، وكان من بينهم كما تمت الإشارة سابقا جمال مصطفى التكريتي، وكان كذلك ضمن تلك القائمة شقيقه كمال مصطفى التكريتي.

جمال مصطفى التكريتي زوج نجلة صدام حسين ينتقل إلى أربيل

وأكدت المصادر أن السيد جمال مصطفى التكريتي المنتمي إلى أسرة صدام حسين، انتقل إلى مدينة أربيل شمالي العراق، عقب إطلاق سراحه، وأربيل هي عاصمة إقليم كردستان العراق، بينما تقيم زوجته «حلا» في قطر حاليا.

وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت العام الماضي عن مصادر بمفوضية حقوق الإنسان العراقية، أنه تم الإفراج عن جمال مصطفى التكريتي. لكن مصادر بعثية مقربة من أسرة صدام حسين أكدت، لـ«الوطن» أن الإفراج جرى قبل يومين، وليس كما أشيع أنه تم الإفراج عنه العام الماضي.