تراند الفن: الوزير: مونوريل العاصمة الإدارية يشمل 22 محطة ويقدم خدمة أوروبية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 مساءً - أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن العمل متواصل من أجل الانتهاء من تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن أول قطارين من المونوريل سيصلان في سبتمبر المقبل، موضحا أن الوزارة تعمل على إدخال وسائل مواصلات حديثة، لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

كامل الوزير: مونوريل العاصمة الإدارية سيقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب

وأضاف كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مونوريل العاصمة الادارية، سينتهى في شهر أكتوبر 2023، وسيكون جاهزا لنقل جميع الركاب، وسيقدم خدمة أوروبية لهم، منوها إلى أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة صمم على الطراز العالمي، مؤكدا أن فيروس كورونا لن يؤثر على تنفيذ المشروع، كما أنه يتم تطهير وتعقيم جميع أركان مواقع العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

مونوريل العاصمة الإدارية سينتهي تنفيذه في شهر أكتوبر 2023

وأضاف وزير النقل، بأن مونوريل العاصمة الإدارية، سيبدأ من استاد القاهرة حتى مدينة العدالة شرق العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى إدخال أحدث وسائل النقل في مصر لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أن المونوريل سيقدم خدمة عالمية لجميع الركاب.

كامل الوزير: مونوريل العاصمة الإدارية يشمل 22 محطة

ولفت الوزير إلى أن مونوريل العاصمة الإدارية، يشمل 22 محطة ويخدم 3 قطاعات، وهي مدينة نصر المكدسة بالسكان، والقاهرة الجديدة، حيث المجمعات السكنية والتجارية والجامعات والمدارس، والعاصمة الإدارية الجديدة. منوها إلى أنه وسيلة مواصلات تعمل بالجر الكهربائي، حفاظا على البيئة، ولن تخرج منه انبعاثات مضرة منه، موضحا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة في كل مجالاتها، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

مونوريل العاصمة الإدارية يعمل بالجر الكهربائي

ونوه كامل الوزير إلى أن مونوريل العاصمة الإدارية، ستديره شركة عالمية، مؤكدا أن إجمالي أطوال مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر 96 كم، بواقع 34 محطة، حيث إن المونوريل سينقل نحو 650 ألف راكب يوميا.