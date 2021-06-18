تراند الفن: سيدة تقتل ابنها وتطعن زوجها وابنتها بسكين في طنطا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏23 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة

الغربية-مروة شاهين: قتلت ربة منزل بمدينة طنطا ابنها طعنصا بسكين، وحاولت قتل زوجها وابنتها بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة. تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارصا من العميد زكريا حجازي مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص وإصابة آخر بمنطقة طه الحكيم بدائرة القسم. انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل شاب على يد أمه وإصابة والده بجروح طعنية متفرقة، وجرى القبض عليها، وتبين من الفحص المبدئي إصابتها بنوبة نفسية دفعتها لارتكاب الجريمة، فجرى اقتيادها إلى ديوان القسم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.