شوف العروض الأسبوعية من هايبر بنده في السعودية

العروض الأسبوعية من هايبر بنده في السعودية، هايبر بنده يقدم عروضه الأسبوعية بشكل مختلف وبأسعار غاية في الروعة، هايبر بنده يقدم تخفيضات بأقل الأسعار في المملكة، لا تقلق من الفاتورة بعد اليوم، يمكنك الشراء من بين جميع منتجات شركة بنده وتشكيلة كبيرة من السلع بأقل سعر في الأسواق، كما أن الهايبر يتحداك إذا وجدت السلعة في مكان أخر بسعر أقل من بنده فلك 10 أضعاف الفرق كاش، هايبر بنده يضمن لك أقل سعر، تستمر العروض داخل الهايبر من يوم الأربعاء 6 ذو القعدة إلى يوم الثلاثاء 12 ذو القعدة 1442 هـ أو حتى نفاد الكمية.

عروض هايبر بنده الأسبوعية:

يمكنك الحصول على كيلو جبنة موزاريلا البقرات الثلاث مقدمه من هايبر بنده، بسعر خيالي بسعر 19.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 43.75 ريال سعودي، تساعد الجبنة موزاريلا على تقوية العظام، كما تحتوي هذه الجبنة على كمية عالية من الكالسيوم وهو معدن رئيسي مطلوب لصحة العظام والأسنان السليمة.

احصل على مايونيز قودي مقدم من بنده حجم العبوة (946) مل أو (332) مل.

الهايبر يعطيك الحبة بسعر 7.75 ريال سعودي، ويمكنك شراء المايونيز لتستمتع بفوائده الصحية أنت وأسرتك حيث يُعد المايونيز أحد المصادر الغذائية الغنية بفيتامين ك-1، كما يُعد المايونيز من الأطعمة سهلة الهضم.

بنده تقدم عرض على كارتونه مياه بيرين حجم الكرتون (40 × 330 مل) كما تعمل بنده خصم على الكرتون فتصبح بسعر 12.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 21.75 ريال سعودي.

مع العلم أن الماء مفيد للجسم إذا شرب بكمية كافية ومن فوائد شرب الماء:

أداء أفضل للمفاصل. تجنب الجفاف. التخلص من السموم. زيادة قوة التركيز. يجعل الجسم في حالة لياقة بدنية عالية. يساعد على فقد الوزن الزائد. يحسن عمل وظائف القلب. يجنبك التعرض للإغماء.