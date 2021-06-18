شوف عروض ساكو اليوم خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

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عروض ساكو الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، متجر ساكو يقدم الكثير من العروض على الأجهزة الكهربائية وبالتالي على المستلزمات التي يحتاج إليها المنزل وكل هذا بأسعار مناسبة جدا لفئات المجتمع السعودي، بالإضافة إلى أن متجر ساكو يقوم بتقديم تخفيضات تصل إلى 70% على المراوح وميردات الهواء وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض متجر ساكو في السعودية. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو في السعودية: تخفيضات ساكو ماكينة تنظيف بالضغط العالي وصل سعرها داخل متجر ساكو إلى 749 ريال سعودي، بينما سعرها قبل ذلك كان 825 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم مروحة رذاذ 66 سم، 300 واط، 3 سرعات وصل سعرها إلى 1699 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.

منظف تكييفات 300 مل وصل سعره إلى 89.50 ريال سعودي.

وصل سعر مبرد هواء داخل متجر ساكو إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 579 ريال سعودي.

مبرد هواء عالية السرعة وصل سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 749 ريال سعودي.

سعر المروحة الكهربائية داخل متجر ساكو وصل سعرها إلى 249 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 279.75 ريال سعودي. تخفيضات ساكو اليوم تنزيلات ساكو على مروحة رذاذ مع جهاز تحكم عن بعد وصل سعره إلى 1499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1699 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية وصل سعر المكيف الصحراوي الرقمي إلى 1199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1319 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو مبرد هواء داخلي وصل سعره إلى 1249 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1499 ريال سعودي.

مظلة مع قاعدة ورذاذ وصل سعرها إلى 4699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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