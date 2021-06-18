شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تخفيضات تصل ل 70%

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مكتبة جرير تقدم أفضل العروض على عدد كبير من الهواتف المحمول ولذلك يمكن لأي مواطن سعودي الاستفادة من عروض مكتبة جرير أينما كنت متواجد في المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه يوجد للمتجر سلسلة فروع في أنحاء المملكة في الرياض والدمام والخبر والقطيف وغيره، وإليكم في السطور القادمة أقوى عروض مكتبة جرير في السعودية. عروض مكتبة جرير في السعودية تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي ايه 02 بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأزرق والأحمر الجيل الرابع 4 جي إلى 425 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف شاومي ريدمي نوت 9، والذي يتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأرجواني وصل سعره إلى 979 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود فانتوم وصل سعره داخل العرض إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4199 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي فانتوم والأرجواني إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 4199 ريال سعودي. تنزيلات مكتبة جرير عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا والذي يتميز بسعة حجم “256 جيجابايت” اللون البرونزي وصل سعره إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الفضي فانتوم إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 3999 ريال.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون البرونزي وصل سعره إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5499 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تخفيضات تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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