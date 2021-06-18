نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية حتى 22 يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، تعتبر أسواق العثيم من أكبر سلاسل الأسواق المركزية، يحتل المرتبة الثانية في المملكة العربية السعودية بعد هايبر بنده، ويقوم بتقديم الكثير من العروض والتخفيضات لعملائه، أسواق بها جميع المنتجات التي من الممكن أن يحتاجها المرء، وتقدم أسواق العثيم التخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية، وجميع الإلكترونيات، وأيضاً على السلع الغذائية، بالإضافة إلى التخفيضات على ألعاب الأطفال، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 16 يونيو الموافق 6 ذو القعدة إلى 22 يونيو الموافق 12 ذو القعدة.

تخفيضات الألكترونيات اليوم

عروض العثيم ، تقدم أسواق العثيم الكثير من العروض والتخفيضات على الأجهزة المنزلية، ويقدم عروض كبيرة على محضرات الطعام من ماركة براون، فهو بقوة 600 وات، وحجمه 6 كجم، فهذا الجهاز يمنحك فرصة الحصول على الطبق المفضل لديك بكل سهولة ويسر وفي أسرع وقت، من مميزاته:

أثناء تشغيله لا يصدر أي أصوات.

به وعاء ثنائي.

معه أجزاء كثيرة مرفقة لتعدد استخدامه.

سرعة أدائه وسهولة استخدامه، بسعر 419 ريال.

أقوى عروض العثيم

سخان الساندويتش من ماركة كينوود، فهذا السخان من أكثر الأجهزة المطلوبة في جميع المنازل في المملكة العربية السعودية، ومن مميزات هذا السخان:

ساندويتش ميكر وتوستر وشواية في جهاز واحد.

يمكنك أن تقوم بفتح الجهاز عند استخدامه في الشوي إلى 180 درجة.

شرائح هذا الجهاز مصنوعة من التيفال الذي يمنع التصاق الطعام ويسهل عمليات التنظيف.

وزن الجهاز 4 كجم.

يحتوي أسلحة يمكنك استخدامها في الشوي.

4 أسلحة أخرى يمكنك استخدامها للسمبوسك، بسعر 115 ريال.

تنزيلات العثيم الأسبوعية

قلاية فيليبس بدون زيت، التى تمكنك أن تقوم بتحضير جميع الأطعمة الطازجة التي تحبها ولكن بشكل صحي، ومن مميزاتها:

تسوية الطعام من خلال تقنية الهواء الساخن.

تقوم بالقلي.

تقوم بالشواء.

تعمل على إعادة التسخين.

القلاية بسعر 379 ريال.

براد المياه الحار والبارد من ماركة كليك أون، وهذا المبرد بدون قارورة، ويجب أن يتم توصيل إمداد بالمياه للمبرد، ومن مميزات هذا المبرد من كليك أون: