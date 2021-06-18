نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كتابة السيرة الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة كتابة السيرة الذاتية تعتبر من الأمور الهامة، والتي يبحث عنها جميع الأفراد الذين أن يريدون أن يلتحق بوظيفة ما، فهي تعتبر جزء من التقديم على الوظيفة مثلها مثل المقابلة الشخصية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة كتابة السيرة الذاتية بالتفصيل.

طريقة كتابة السيرة الذاتية

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم من خلالها كتابة السيرة الذاتية، وأهمها:

البيانات الشخصية

وتشمل اسم الشخص المتقدم إلى الوظيفة بالكامل، بالإضافة إلى عنوانه ورقم الهاتف الخاص به والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

المؤهلات العلمية

وهي جميع الشهادات التي حصل عليها المتقدم للوظيفة في الفترة الأخيرة سواء كانت الشهادة الجامعية، ولكن بشرط أن يكون موجود التقدير في الشهادة واسم الجامعة الحاصل على الشهادة منها.

الخبرات العلمية

عبارة عن جميع الخبرات التي حصل عليها الشخص في هذا المجال سواء من شركه أو أي مكتب وغيرها مع وجود المنصب الذي كان يتولى في هذه الشركة.

وذكر المدة التي قضاها في المكان.

الدورات التدريبية

وهي عبارة عن الكورسات والدورات التي حصل عليها المتقدم للوظيفة مثل الكورسات في اللغة الإنجليزية أو الدورات التي تخص مجال العمل.

المهارات الخاصة

عبارة عن جميع المهارات الحاصل عليها الشخص في حياته مثل الكتابة على الورد واستخدام الكمبيوتر، والاعتماد على البرامج المتخصصة في العمل.

الاهتمامات الشخصية

وهي جميع المعلومات التي ترتبط بالعمل، وتفيد المتقدم في أن يحصل على هذه الوظيفة مثل عمل الأبحاث على شبكة الإنترنت.

أو القيام بعمليات البيع والشراء بالشكل الإلكتروني أو جميع الخدمات في مجال التسويق أو غيرها من الاهتمامات والهوايات الأخرى مثل التسوق والقراءة.

المعرفين

تعتبر من الخطوات النهائية في كتابه السيرة الذاتية حيث يكتب أسماء الأشخاص الذين يشهدون بخبره المتقدم للحصول على الوظيفة والإنجازات التي قام بها في الأعمال.

مع كتابة المناصب الخاصة بالأشخاص، وأرقام الهواتف الخاصة بهم وغيرها من الأمور.

نصائح كتابة السيرة الذاتية