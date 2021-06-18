فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 مساءً - أكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن الإعلام التقليدي لم ينتهِ بعد رغم ما يروج له البعض بذلك، موضحةً أنه له دور مهم للغاية فيما يتعلق بـ«قضية الوعي».
جاء ذلك خلال مشاركة «عبدالمجيد» في وبينار «الإعلام وصناعة الوعي»، بمشاركة الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ والدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير برامج قنوات الحياة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور هويدا مصطفي عميد الكلية.
وأضافت عميد «إعلام القاهرة» الأسبق، أن الإعلام التقليدي يتمتع بمصداقية ومهنية معروفة عنه، وعلى الرغم من ذلك فإن الرؤية غابت عنه في فترات ما بعد عام 2012، ولم يقم في فترة من الفترات بدوره في صنع الوعي، أو تكوين رأي عام، مشيرة إلى أن عددًا من المؤسسات قامت بهذا الدور، لكن ليس الجميع.
وأوضحت «عبدالمجيد»، أن هناك دراسات جرت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، أشارت إلى أن أغلبية المواطنين يعودون لـ«الإعلام التقليدي»، وذلك بسبب كثرة الشائعات على «السوشيال ميديا»، مؤكدة أن الإعلام التقليدي له دور هام في «صناعة الوعي».
و تابعت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، ان صحافة المواطن ساهمت الفترة الماضية في إيصال أصوات المواطنين المهمشين و الحل في العديد من قضايا المجتمع المصري.
شارك في الوبينار طلاب الدراسات العليا والباحثين وعدد من من المهتمين بقضية «الوعي.. مفهومه ومتطلباته وعلاقته بالأمن القومي وقضايا التنمية المستدامة ودور وسائل الاعلام التقليدية والرقمية في بنائه ومواجهة كل محاولات تزييف الوعي».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ليلى عبدالمجيد: المواطن يعود للإعلام التقليدي لأنه الأكثر مصداقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.