فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن تفاصيل حالة الطقس الأسبوع القادم، ويسود الأسبوع المقبل طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس الأسبوع القادم وأهم الظواهر الجوية المتوقعة – أهم الظواهر الجوية المتوقعة ليوم السبت 19 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، وجنوب سِيناء وشمال الصعيد. – أهم الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الأحد 20 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سِيناء وجنوب البلاد. – أهم الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الاثنين 21 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سِيناء وجنوب البلاد. أهم الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء 22 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سِيناء وجنوب البلاد. – أهم الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء 23 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سِيناء وشمال الصعيد. – الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس 24 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وشمال الصعيد وشمال الصعيد وجنوب البلاد. ووجهت هيئةُ الأرصادِ الجوية، عدة نصائح للمواطنين، باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. درجات الحرارة غدا السبت 19 يونيو القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21. الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21. السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19. جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حالة الطقس الأسبوع القادم «حار نهارًا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.