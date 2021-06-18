تراند الفن: الخارجية تهنىء انطونيو جوتيريش لإعادة انتخابه كأمين عام للأمم المتحدة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت آخر الأخبار 2 زيارة

القاهرة – (أ ش أ): أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التهاني لانطونيو جوتيريش لإعادة انتخابه كأمين عام للأمم المتحدة لولاية ثانية. وقال حافظ – في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الجمعة “نتطلع إلى استمرار التعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار”. وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنطونيو جوتيريش، أمينا عاما لفترة ثانية، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.