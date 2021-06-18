فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 مساءً - يتوقع خبراء الطقس والأرصاد أن تسجل درجات الحرارة في روسيا بعد أيام، رقما قياسيا لم تشهده منذ 104 أعوام، حين وصلت درجات الحرارة في روسيا وقتها إلى 33 درجة مئوية.
درجات الحرارة في روسيا
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، فإنه من الممكن أن تتكرر درجة الحرارة القياسية التي تم تسجيلها في ذلك العام قبل نحو قرن، أو حتى يتم تجاوزها، في 22 من يونيو الجاري، بحسب يفجيني تيشكوفيتس، الخبير الروسي في «مركز فوبوس للطقس».
وكان الخبير الروسي قد قال لقناة «آر تي عربية» الروسية، إنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الطقس في هذا اليوم إلى ما يتراوح بين 31 و33 درجة مئوية.
وأضاف: «لا أستبعد أن تصل درجة الحرارة لدينا إلى رقم قياسي في 22 من يونيو الحالي، حيث ستتراوح بين 31 و33 درجة مئوية. لدينا رقما قياسيا لهذا اليوم، وهو 8.31 درجة، وقد تم تسجيله في موسكو عام 1917 وربما يتم تحطيم هذا الرقم القياسي».
وكان تيشكوفيتس، قد ذكر في وقت سابق أن العاصمة موسكو ستشهد درجات حرارة غير طبيعية في عطلة نهاية الأسبوع، وستكون درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي بواقع 10 درجات.
وكان درجات الحرارة في روسيا، قد سجلت في مثل هذا اليوم من شهر مايو الماضي، اليوم الثلاثاء، أعلى درجات حرارة منذ عقود، حيث وهي 32 درجة مئوية فوق الصفر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: درجات الحرارة في روسيا تسجل أعلى معدلاتها منذ قرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.