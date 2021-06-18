تراند الفن: مصرع عامل غرقا في مياه النيل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي عامل مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، في نهر النيل أمام مركز ناصر شمال بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع أسامة محمد أحمد 38 عامصا، عامل، مقيم قرية جزيرة أبو صالح بمركز ناصر، غرقا في نهر النيل.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة، وتبين من التحريات أنه ذهب للاستحمام في النيل بالقرب من قريته هربا من ارتفاع درجة الحرارة فلقي مصرعه في الحال.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة “إسفكسيا الغرق” ولا توجد شبهة جنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.