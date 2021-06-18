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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 2 زيارة
بني سويف- حمدي سليمان:
لقي عامل مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، في نهر النيل أمام مركز ناصر شمال بني سويف.
تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع أسامة محمد أحمد 38 عامصا، عامل، مقيم قرية جزيرة أبو صالح بمركز ناصر، غرقا في نهر النيل.
انتقلت قوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة، وتبين من التحريات أنه ذهب للاستحمام في النيل بالقرب من قريته هربا من ارتفاع درجة الحرارة فلقي مصرعه في الحال.
بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة “إسفكسيا الغرق” ولا توجد شبهة جنائية.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع عامل غرقا في مياه النيل ببني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.