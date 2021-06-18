تراند الفن: «رائحة الجثة كشفت الجريمة».. التحقيق مع سيدة قتلت زوجها بـ«دمنهور»

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 08:09 مساءً - تُجرى وحدة المباحث بقسم شرطة دمنهور في البحيرة تحقيقات موسعة في جريمة قتل رجل مُسن داخل شقته بحي أبو عبد الله دائرة القسم، بعد اكتشاف مرتكب الواقعة (زوجته).

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا في موقع الحادث «حول العقار»، ويكثف فريق البحث الجنائي جهوده لرفع البصمات وتوثيق الأدلة الجنائية.

وأفادت مصادر أمنية أن الزوجة لم تدلِ بكل التفاصيل حتى الآن، وهناك مؤشرات لإيداعها مصحة نفسية للكشف عن قواها العقلية.

ليلة عصيبة على أهالي دمنهور

واستيقظ أهالي حي أبو عبد الله بمدينة دمنهور على واقعة بشعة، بعد اكتشاف جثة مُسن داخل شقته في حالة تعفن، وتبين أن زوجته تعاني من مرض نفسي، وأنها من قتلته منذ أيام، وقطعت الجثة قطعا صغيرة ونثرتها بأركان الشقة، وتركتها إلى أن تحللت، وكشف الجيران الجريمة بعد انبعاث رائحة كريهة من الجثة، وسؤال الأهل على الزوج «القتيل».

بلاغ للجهات الأمنية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، ووجه بتكثيف البحث والتحري حول الواقعة، وتبين أن زوجته هي مرتكبة الواقعة، وتم القبض عليها وإيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام.

العثور على الجثة في حالة تعفن

انتقل على الفور ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور، إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة “ع. ا” 65 سنة، داخل منزله بحي أبو عبد الله، بعد بلاغ من الأهالي بوجود رائحة كريهة داخل شقته، وبالتحري تبين أن زوجة المتوفى وتدعى “ح. م”، هي من ارتكبت الواقعة، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنها تعاني من أمراض عصبية ونفسية، وتجري وحدة المباحث التحقيق معها فى ملابسات وفاة زوجها.

انتداب الطب الشرعي

عقب فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة، تم انتداب خبراء الطب الشرعي لفحص الجثة، وكذلك خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.