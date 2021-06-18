نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم التي نعد من العروض المميزة جدا والتي تقدم جميع أنواع المنتجات الغذائية والسلع المختلفة كما تقدم افضل وأجود المنتجات لذالك ينتظرها الجميع كي يستفيدوا من تلك التخفيضات الكبيرة عي جميع المنتجات كما تحتوي عروض بنده علي جميع الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية حيث تستمر هذه العروض حتي الثلاثاء في جميع المتاجر والأسواق فسارعوا في الحصول علي هذه المنتجات والاستفادة من تلك الخصومات الكبيرة قبل نفاذ الكميه وانتهاء العرض.

عروض بنده اليوم

تضم عروض بنده جميع أنواع الجبن كالجبن المزاريلا و الجبن الشيدر علب المراعي وجبن بالقشطه وشائح جبن شيدر و جبن بالقشطه كما تحتوي ايضا علي زبده طبيعيه غير مملحه و حلاوه طحينيه ولبنه فاخره وجميع انواع البسكويت كالبسكويت المصري و المعمول بالتمر و كب كيك و دونات السكر والكروسان.

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الجبن حيث تقدم الجبن الرومي بسعر 32.95 ريال سعودي و لبنه المراعي و جبن حلوم استرا و جبن بقري و زيتون اسود او اخضر بسعر 13.95 ريال سعودي كما تحتوي علي جميع أنواع اللحوم والأسماك حيث تضم جميع أنواع سمك الجمبري البحري و و الجمبري المنظف و القاروص و شعور كبير وسمك بياض حمام بسعر 22.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض بنده اليوم جميع انواع المكسرات المشكله والبقوليات بمختلف انواعها حيث تحتوي علي العدس و الكمون المطحون و و المكسرات التايلنديه و بن محمص بسعر 49.95 ريال سعودي و مكسرات عاديه بسعر 4ز95 ريال سعودي كما تحتوي علي جميع انواع التسالي كالشيبسي و كريمه الشوكلاته و بسكويت الشوكلاته و بسكويت ديمه والفستق المملح بسعر 10.95 ريال سعودي فقط.

كانت هذه مجله عروض بنده اليوم التي قدمناها لكم كي تتعرفوا علي المنتجات وكي تستفيدوا من الخصومات علي جميع المنتجات الغذائية كالفواكه الخضروات الطازجة والعديد من الأدوات المنزلية الأخري التي يحتاجها كل منزل مثل المنظفات والمساحيق ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء.

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