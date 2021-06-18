تراند الفن: 13 معلومة عن عقار «تروليستي» لعلاج مرض السكر: يستفيد منه 8 ملايين مصري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 09:09 مساءً - شهدت الساعات الماضية بحث العديد من المصريين عن عقار «تروليستي» لعلاج مرض السكر في مصر، وذلك بعد إعلان إحدى الشركات الوطنية، الرائدة بمجال صناعة الدواء في مصر، بالتعاون مع شركة أمريكية عالمية، توفيره لأول مرة بمصر، وهو العقار الذي أكد الدكتور هشام الحفناوي، أستاذ علاج أمراض السكر، الأمين العام للجنة القومية للسكر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه الأول من نوعه في مصر، وأنه يصلح للاستخدام لدى قرابة 8 ملايين مريض سكر في مصر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن عقار «تروليستي» لعلاج مرض السكر في مصر، من واقع تصريحات «الحفناوي»، وأساتذة أمراض السكر هذا عن الدواء الجديد.

أبرز المعلومات عن عقار «تروليستي» لعلاج مرض السكر

1- هو دواء أول من نوعه، وتنتجه شركة أمريكية وتتعاون مع شركة مصرية لتوفيره بالبلاد.

2- يُؤخذ مرة واحدة أسبوعيا دون الحاجة لجرعات تُؤخذ أكثر من مرة يوميا أو بشكل يومي.

3- «تروليستي» يُساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم.

4- يُقلل هذا الدواء عن المريض المضاعفات الناتجة عن مرض السكر حال «عدم ضبطه».

«تروليستي» يُستخدم لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني

5- يصلح لمرضى السكري من النوع الثاني فقط، وهم أغلب مصابي السكر بمصر.

6- يساعد الدواء على إفراز «الأنسولين» في الجسم.

7- يُؤخذ عبر «إبرة على هيئة قلم».

8- يساعد العلاج على فقدان الوزن.

9- يُقلل من مقاومة جسم المريض للأنسولين.

الدواء الأمريكي الجديد يُجنب الجسم الإصابة بنوبات نقص السكر

10- يُجنب من نوبات نقص السكر في الجسم.

11- يُؤخذ بعد تناول الطعام.

الدواء يُساعد على تقليل خطورة مشاكل القلب والمخ

12- يساعد على تقليل خطورة التعرض لمشاكل القلب والمخ بالنسبة لمرضى السكري.

13- تصفه الجمعيات الطبية الأمريكية على أنه طفرة هامة في مجال علاج السكري.