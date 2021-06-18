فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 09:09 مساءً - كتب- محمد عبيد: شاركت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط MRO Middle East Conference & Exhibition، والمنعقد في الفترة من 15-16 يونيو 2021 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور ممثلين عن العديد من شركات صيانة وعمرة الطائرات، وشركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات، وقطع غيار الطائرات والمحركات وأجزائها، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بفتح مجالات وأسواق جديدة للتعاون في مجالات النقل الجوي المختلفة. وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تحرص الشركة على المشاركة في مثل هذه الأحداث نظرًا لأهميتها التسويقية، والمشاركة الفعالة التي تثمر عن العديد من الاتفاقيات الثنائية، وتسهم بشكل كبير في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء. وأشار المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة الصيانة إلى أن الحدث يمثل بورصة لسوق صيانة وعمرة الطائرات، ما يتيح جذب العديد من العملاء الجدد لتقديم مختلف خدمات صيانة الطائرات ومحركاتها وأجزائها، سواء في المحطات الداخلية والخارجية للصيانة اليومية أو خدمات الصيانة الدورية وعمرة الطائرات بهناجر الشركة بالقاهرة، حيث عقد وفد الشركة العديد من اللقاءات مع ممثلي شركات الطيران بأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بهدف توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم. كما شاركت مصرللطيران في إحدى جلسات المؤتمر الافتراضية عبر الإنترنت، والتي ناقشت استراتيجيات وأولويات شركات صيانة وعمرة الطائرات في ظل انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى توقعات ومتطلبات شركات الطيران، وناقشت الجلسة أيضاً تطورات صيانة وعمرة الطائرات خلال العام الماضي، الذي شهد ذروة الأزمة التي مر بها قطاع الطيران المدني بسبب انتشار الجائحة، وتم استعراض الخطوات التي اتبعتها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، كنموذج لاستراتيجيات شركات صيانة وعمرة الطائرات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر للطيران للصيانة تشارك في مؤتمر MRO Middle East 2021 بدبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.