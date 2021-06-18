فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 09:09 مساءً - أسيوط- محمود عجمي: لقي شقيقان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم دراجة نارية “موتوسيكل” بسيارة ملاكي على الطريق السريع أمام قرية بني سميع في أبوتيج بأسيوط. تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية بني سميع بأبوتيج، بالحادث. انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الواقعة وبالمعاينة الأولية تبين تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع “عبدالرحمن.ر.ع” 14 عامًا، وشقيقه “محمود” 11 عامًا، وإصابة “خالد.ي.ع”. جرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الإيمان العام، وحُررالمحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع شقيقين وإصابة ثالث في حادث مروع بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.