فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 09:09 مساءً - توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن الحيوانات المنوية للرجال لا يمكن أن تتضرر من لقاحات كورونا المختلفة، وهو ما يمحو المخاوف بشأن خصوبة لدى الذكور، وذلك بعد أخذ عينات من أشخاص تناولوا جرعتين.
وذكرت الدراسة، التي نشرتها شبكة CNN الأمريكية، أنه لا توجد تغييرات في مادة الحيوانات المنوية للرجال بعد تلقي جرعتين من لقاح كورونا، بعدما جرى فحص جميع المشاركين في الدراسة الـ 45 للتحقق من عدم وجود أي مشاكل في الخصوبة.
أخذ الباحثون عينات من السائل المنوي قبل الجرعة الأولى، وبعد 70 يومًا من الجرعة الثانية، لتقييم التغيرات في الحجم والتركيز والحركة والعدد الكلي للحيوانات المنوية، وفقًا للشبكة الأمريكية.
وقال الدكتور رانجيث راماسامي، بجامعة ميامي ومؤلف الدراسة، لشبكة CNN الأمريكية: «لم نجد أي تغييرات في معايير الحيوانات المنوية لدى الرجال الأصحاء الذين درسناهم والذين تلقوا جرعتين».
وذكر الدكتور راماسامي في استنتاج نهائي في دراسته: «نعتقد أن آلية عمل هذه اللقاحات كلها متشابهة إلى حد ما على الرغم من اختلاف المواد الجينية، استنادًا إلى علم الأحياء، لا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك أي شيء مختلف عن اللقاحين الآخرين».
وجاءت النتائج في أعقاب دراسة تم نشرها في يناير الماضي حذرت من انخفاض عدد الحيوانات المنوية بعد الإصابة بفيروس كورونا نفسه، حسبما ذكرت شبكة CNN، على الرغم من أن العلماء يقولون إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة تأثير الاصابة بالفيروس نفسه.
ويشير الخبراء إلى أن هناك مشكلات صحية أخرى، بما في ذلك السمنة والأدوية اليومية، من أسباب انخفاض معدل خصوبة الرجال وتراجع اليونات المنوية وليس فيروس كورونا فحسب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد تزايد المخاوف.. دراسة تكشف تأثير لقاح كورونا على خصوبة الرجال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.