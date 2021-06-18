نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير علي الجوالات السبت 19 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير علي الجوالات من أكثر عروض شركة جرير والتي تشهد أقبال كبير من جانب العملاء والمستخدمين في السعودية. ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أحدث عروض جرير للجوالات الحديثة من سامسونج وأوبو وهواوي وغيرهم من الشركات الرائدة الأخرى.

عروض مكتبة جرير علي الجوالات

عروض جرير جوالات تضم الكثير من الهواتف الذكية الرائعة والحديثة والتي توفر عليها نسبة خصومات تتخطى الـ 30%. مما يوفر فرصة للجميع لاستغلال هذه التخفيضات الأسبوعية القوية. بحيث يمكنك الحصول على جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا الحديث والمميز بسعة 128 جيجا بايت. وبسعر 4299 ريال بدلا من 5199 ريال أي سوف توفر حوالي 900 ريال من سعر الهاتف الأساسي.

تضم عروض مكتبة جرير اليوم عروض على جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا ولكن بسعة تزيد عن الهاتف السابقة حيث توفر جرير سعة الهاتف 256 جيجا بايت لمستخدمي داتا الهاتف في تخزين الفيديوهات والأمور الخاصة بهم وتحتاج الى مساحة كبيرة، ويمكنك الحصول على هذه النسخة بسعر 4699 ريال.

عروض جرير جوالات

لا تقتصر خصومات وعروض مكتبة جرير الاسبوعية على هواتف سامسونج فقط بل تضم العديد من أنواع الجوالات الأخرى مثل تيلو جاكز لجينوم فون دول بسعة 256 جيجا بايت وبسعر 2999 ريال. وجوال موتورولا بسعة 256 جيجا بايت وبسعر 4999 ريال. والكثير من الجوالات الرائعة التابعة لشركات رائدة ومميزة في السعودية.

عروض جرير علي الجوالات

من أهم عروض مكتبة جرير هي عروض جوالات هواوي وجوالات أبل وجوالات نوكيا بجانب جوالات سامسونج. ومن ضمن جوالات هواوي المتوفرة جوال هواوي بي 40 برو بلس سعة 512 جيجا بايت بسعر 4319 ريال. وجوال هواوي ميت 40 برو سعة 256 جيجابايت بسعر 3699 ريال. ومن ضمن جوالات نوكيا جوال نوكيا 8.3 سعة 128 جيجا بايت بسعر 1599 ريال.