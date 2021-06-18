تراند الفن: عبقري الرياضيات يبرئ الإعلام من تهمة الاهتمام بالفنانين فقط «فيديو»

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 10:09 مساءً - صرح الدكتور عمر عثمان، عبقري الرياضيات المصري، تعليقًا على الاتهامات التي وُجهت للإعلام المصري في الفترة الأخيرة بأنه لا يهتم بالعلماء والنماذج المصرية المشرفة، وتتركز أخباره على مستجدات عالم الفن والغناء – صرح بأنه حين حصل على الدكتوراة في الرياضيات وُجهت إليه دعوة للظهور إعلاميا من قِبل عدد كبير من برامج الإعلام المصري، لكن حينها فضل الظهور فقط ضمن برنامج «مصر تستطيع»، وبرنامج آخر مع الإعلامي محمود سعد.

وقال «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع برنامج «مصر تسطيع» المذاع على شاشة dmc، إنه للحق هو من رفض حينها كل هذه البرامج لأنه لا يحب الظهور إعلاميا كثيرا، ويفضل التركيز مع دراساته وأبحاثه.

وكشف عبقري الرياضيات المصري، عن آخر مستجداته، موضحا أنه أصبح يُدرس بجامعة الجلالة، لافتا إلى أنه ليس على دراية كاملة بما حدث وقاده إلى هذه النتيجة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد عرضت عليه هذا الأمر، وهو وافق على الفور لرغبته في التدريس بمصر.

وانضم عمر عثمان إلى قائمة العباقرة المصريين، بعدما نجح في الحصول على دكتوراة في علم الرياضيات من فرنسا، وهو في عمر الثانية والعشرين فقط.

وكان قد سبق وقام برنامج «مصر تستطيع» بصناعة تقرير تليفزيوني عن حكاية العبقري المصري قبل حوالي الثلاثة أعوام وبالتحديد عام 2018، وتواصل معه تليفوينا بعد حصولة على شهادة الدكتورة، وصرح حينها بأن موضوع شهادة الدكتوراة الخاصة به تمحورت حول الرياضيات البحتة والهندسة غير التبادلية، كاشفا أن هذا موضوع دراسته يعتبر جديد إلى حد ما.

وكانت قد أثيرت حالة من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما نشر مطرب المهرجانات الشعية حمر بيكو صورة لسيارته الجديدة، وهو ما استفز عدد كبير من رواد تلك المواقع وهاجموا بشدة في تعليقاتهم الإعلام على اهتمامه بأخبار مطرب المهرجانات.