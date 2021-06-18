تراند الفن: تاج الدين: مصر ليست الدولة الوحيدة بقائمة بريطانيا الحمراء.. وضعنا جيد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 10:09 مساءً - علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، على وضع بريطانيا مصر في القائمة الحمراء بسبب جائحة كورونا، قائلا: «ليست مصر الموجودة في فقط بهذه القائمة، لكن الوضع الوبائي جيد جدا، وهناك خطة قومية رائعة للتعامل مع هذه الأزمة.. مصر بخير والوضع جيد جدا، وهذا النوع من القوائم لا يستهدف مصر وعدد الدول الموجودة بها ضخم جدا».

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من إصابات فيروس كورونا، إذ بدأ عدد الإصابات يقلل تدريجيا، وأن كل ما ينتج عن هذه الأعداد من حيث دخول المستشفيات وحالات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي تقل، أي أن مصر دخلت المرحلة الانخفاضية في الموجة الثالثة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: «وبالنسبة لانخفاض عدد الإصابات، فإن أي موجة مرضية تشهد ارتفاعا تدريجيا يعقبه ثبات ثم انخفاض في أعداد الإصابات، كما أن حملة التطعيمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية كان لهما آثار إيجابية في الحد من انتشار الفيروس».

وواصل: «موسكو تحدثت اليوم عن أن 90% من الحالات المصابة بالفيروس بسلالات جديدة من الفيروس خاصة سلالة كورونا دلتا، ويوجد عدد ضخم من التحورات»، موضحًا أن مناعة الإنسان ذكية ويمكنها تفادى تحورات كثيرة.

وأكد محمد عوض تاج الدين: «ما زلنا في حاجة إلى التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، واللقاحات ما زالت لها تأثير والوقاية لها دور كبير في هذا، أما بالنسبة للموجة الرابعة فإننا لا يمكن أن نسبق التوقعات، ونتابع بشدة كل الإجراءات التي تتخذ للحد من انتشار أي نوع من أنواع الفيروسات».