فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 10:09 مساءً - كتب- أسامة علي: شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين. وينشر “مصراوي” أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي: – غدًا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية – تصل لـ100%.. إعفاء طلاب مدارس 30 يونيو الأوائل من المصروفات – مصدر بـ”تعليم الجيزة” يكشف مجموع وموعد تنسيق القبول بالثانوية العامة – تبدأ غدًا.. من هم المسئولين المسموح لهم دخول امتحانات الدبلومات الفنية؟ – الثانوية العامة 2021.. طرق الحصول على أرقام الجلوس – الثانوية العامة 2021.. هل يمكن كتابة ملاحظات على الكتاب أثناء الامتحانات؟ – بدائل الثانوية لطلاب الإعدادية.. 20 مدرسة تكنولوجية و8 متخصصة تؤهلك – لطلاب الثانوية العامة.. التعليم تكشف خطوات الإجابة على “البابل شيت”​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التعليم في 24 ساعة| موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية وانطلاق امتحانات الدبلومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.