تراند الفن: النجيلة.. مدينة اكتسبت شهرتها من وباء كورونا

لم تكن مدينة النجيلة معروفة بقوة لدى العامة في مصر، حتى ظهر وباء كورونا واجتاح العالم.. ومع إجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية إلى مصر وزيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى مستشفى النجيلة المركزي، قررت تحويله إلى أول مستشفى حجر صحي في مصر، وتجهيزه على أعلى مستوى، لإجلاء المصريين إلى فندق المشير أحمد بدوى بمطروح، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى، لاستقبال أى حالة مرضية من العائدين من الصين، ومن هنا عرف المصريون النجيلة، بوجود أول مستشفى يعالج مرضى كورونا على مستوى الدولة.

النجيلة.. تعرف على تفاصيل أول مستشفى عزل فى مصر

ويعد مستشفى النجيلة من أكبر المستشفيات المتخصصة في العزل والأكثر خبرة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، من حيث الخبرة من الأطقم الطبية، وأطقم التمريض كأول مستشفى عزل فى مصر، حسب الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، الذي أكد لـ«الوطن» أن المستشفى يضم 52 سرير عناية مركزة، ومعمل تحاليل مجهز بأحدث الأجهزة، وجهاز تحاليل pcr ، وإدارة شابه، بجانب إجراء تحاليل كورونا للمسافرين للخارج بشكل يومى، واستقبل المستشفى منذ بدايته حالات مصابة بكورونا من مختلف أنحاء العالم، وحقق معدلات شفاء ممتازة، وحاليا يستقبل الحالات الحرجه فقط، ويجرى التعامل معها بحرفية وتقديم خدمة صحية متميز لجميع المرضى.

النجيلة.. مدينة بسيطة تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية

وأكد محمد الملاح، من أبناء قبيلة العشيبات بالنجيلة، أن النجيلة من المدن التى يعتمد أهلها على الزراعة، من حيث الزراعات الموسمية كالشعير والقمح، والزراعات الدائمة كالتين والزيتون واللوز، والفاكهة كالعنب الصحراوى والبطيخ والكنتالوب، كما يعمل البعض فى تربية الأغنام من سلالة البرقى الشهيرة والإبل، ومن أكبر المجن المربية للثروة الحيوانية فى محافظة مطروح.