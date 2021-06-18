شوف أفضل عروض وخصومات أمازون للسعوديين تصل الي أكثر من 60%

أفضل عروض أمازون؛ حيث يقدم متجر أمازون بالمملكة العربية السعودية عروض وخصومات هائلة لكافة المنتجات المختلفة التي يقدمها المتجر كالأجهزة الإلكترونية المنزلية والهواتف الذكية كالجوالات والحواسب وسماعات الأذن وغيرهم من الأجهزة الأخري، ففي ذلك المقال نقدم لكم مجموعة من المنتجات المعروضة بخصومات فوق الرائعة.

يتيح متجر أمازون للمستخدمين الاشتراك في خدمة أمازون برايم للاستفادة من خدمة التوصيل المجاني والحصول علي فرصة تنزيل الألعاب المجانية من خلال منصة تويتش، والتسويق بسهولة وإرسال العروض، فعند الاشتراك في الخدمة يتم توفيرها لك مجاناً لمدة شهر كامل، بعد ذلك يتم المحاسبة بـ 16 ريال سعودي علي الاشتراك الشهري، ففي السطور القادمة نقدم لكم طريقة الإشتراك في أمازون برايم.

تفاصيل الإشتراك في أمازون برايم

تقدم شركة أمازون خدمة أمازون برايم، حيث يشترك في الخدمة أكثر من 200 مليون مشترك حول العالم، فقد نقدم لكم تفاصيل الإشتراك في الخدمة، وهي كالتالي:

قبل الاشتراك، تتوفر خدمة تجريبية لمدة 30 يوماً. بعد انتهاء الفترة التجريبية يمكن الإشتراك بمبلغ 16 ريال يتم دفعهم كل 30 يوم في المملكة العربية السعودية، و16 درهم في الإمارات العربية المتحدة. يمكن إلغاء الإشتراك في أي وقت.

عروض وخصومات أمازون للسعوديين

مكنسة كهربائية أي كيو روبوفاك 30 سي من يوفي، بطاقة 25 واط، مواد متعددة السطوح، سوداء اللون، بسعر 559 ريال.

كابل cat 6 cable ethernet، أسود اللون، طوله متر ونصف، والسعر 12 ريال سعودي.

كابل USB 2.0 A مع موصلات إلى Micro B، كابل متوافق مع العديد من الأجهزة، أسود اللون، طوله 3 قدم، سعره 12 ريال.

كابل USB-A 2.0 إلى ميني B من أمازون بسعر 13 ريال، سوداء اللون، بطول 1.8 متر، متوافقة مع العديد من الأجهزة.

حقيبة لاب توب من أمازون بسعر 29 ريال سعودي، سوداء اللون، تحمل جهاز 14 بوصة كحد أقصي.