تراند الفن: انتشار مقطع صوتي لـ “خاطفة الدمام” تناشد العفو عنها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت آخر الأخبار 34 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي لخاطفة الدمام لأول مرة منذ بدء قضية الاختطاف. حيث ناشدت خاطفة الدمام خلال المقطع الصوتي، الذي تم تسجيله عبر مكالمة هاتفية من داخل سجن النساء بالدمام، النظر في قضيتها بعد تأييد حكم القتـل تعزيراً بحقها. ووفقاً للمعلومات المتداولة فقد تمت المناشدة عبر مكالمة مسجلة من كابينة سجن الدمام يوم (الأحد) الماضي، حيث أن المكالمة كانت برغبة من خاطفة الدمام.

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