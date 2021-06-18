تراند الفن: «مناعة الإنسان ذكية وتتفادى التحورات».. أبرز 10 تصريحات لمستشار الرئيس

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - أجرى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية رانيا هاشم، تطرق خلاله إلى عدد من الملفات المرتبطة بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» أبرز 10 تصريحات لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية:

1- لسنا وحدنا في القائمة الحمراء الخاصة ببريطانيا، والوضع الوبائي في مصر جيد جدا.

2- هذا النوع من القوائم لا يستهدف مصر، وعدد الدول الموجودة بها ضخم جدا.

3- مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من إصابات فيروس كورونا، إذ بدأ عدد الإصابات يقلل تدريجيا.

4- أعداد المرضى الذين يحتاجون دخول المستشفيات وحالات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي تقل.

5- موسكو تحدثت اليوم عن أن 90% من الحالات المصابة بالفيروس بسلالات جديدة من الفيروس خاصة سلالة كورونا دلتا، ويوجد عدد ضخم من التحورات.

6- بالنسبة للتحورات، فإن مناعة الإنسان ذكية ويمكنها تفادي تحورات كثيرة.

7- بالنسبة للموجة الرابعة فإننا لا يمكن أن نسبق التوقعات، ونتابع بشدة كل الإجراءات التي تتخذ للحد من انتشار أي نوع من أنواع الفيروسات.

8- مصر اتفقت مع الاتحاد الإفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الإفريقي لتوفير نحو 300 مليون جرعة لإفريقيا من لقاح «جونسون آند جونسون»، وسيكون نصيب مصر 25 مليون جرعة.

9- عملنا عقد ودفعنا المقدم، وسيتم الحصول عليه بنظام الجرعة الواحدة، كما سعت مصر بكل الوسائل لإتاحة أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا.

10- خلال الشهور المقبلة سيجري تلقيح عدد كبير من المصريين قد يصل إلى 40% من السكان، وهي نسبة جيدة جدا، وعموما فإن توفير اللقاحات يتم بطريقة علمية ودعم سياسي كبير لإتاحة عدد كبير من اللقاحات.