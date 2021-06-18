فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف الطبيب “سعود الشهري”، عن فاكهة تكافح السرطان والشيخوخة وتقوي الجهاز المناعي. وقال “الشهري” في مقطع فيديو:” إن فاكهة “الكيوي” تدعم الجهاز المناعي وتذيب الدم للذين يعانون من جلطات وغنية بفيتامين A”. وأوضح:”هذه الفاكهة مسموحة لمرضى السكري بتناول حبة أو حبتين”، مشيرا:”هذه الفاكهة هي الكيوي فهي مليئة بالفيابر، ولذلك تساعد على عملية الهضم، كما تنظم ضغط الدم”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: طبيب سعودي يكشف عن فاكهة تقوي المناعة وتكافح السرطان والشيخوخة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.