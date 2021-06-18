تراند الفن: نفذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.. رحيل الفدائي السيناوي حجاج الكاشف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت آخر الأخبار 3 زيارة

شمال سيناء- أشرف سويلم: رحل اليوم الجمعة، المناضل السيناوي حجاج الكاشف، أحد رموز المقاومة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء. ويعد الراحل أحد رموز العمل الفدائي، والذي تولى تنفيذ عمليات فدائية وسرية ضد الاحتلال الإسرائيلى أثناء فترة احتلال اسرائيل لسيناء، وجرى منحه نوط الامتياز تقديرا لجهوده الوطنية. وأكد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أن الراحل كان عضو جمعية المجاهدين البالغ عدد أعضائها 757 مجاهد سيناوي من أصحاب البطولات، بينهم رجال وسيدات.

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