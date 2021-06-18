فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد: أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها ضد المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها “شيرى هانم”، وابنتها “زمردة”، وكشفت التهم الموجهة إليهما. وعاقبت المحكمة، شيري هانم وابنتها، بالحبس 5 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية بالمجتمع، حسبما أعلن موقع المصري اليوم. وكشفت المحكمة أسباب إدانة شيري هانم وابنتها، مؤكدة أن المتهمتين مارستا الدعارة وحرضتا على تسجيلها بهدف ارتكاب تلك الجرائم، بما يخالف قيم المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة. وأضافت المحكمة في نص قرارها، أن شيري هانم وابنتها، نشرا بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها. وتابعت محكمة القاهرة الاقتصادية، أن المتهمتين نشرتا مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسببًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر : الحكم ضد شيري هانم وابنتها.. والكشف عن التهم الموجهة إليهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.