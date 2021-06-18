تراند الفن: بالفيديو.. أمين اللجنة الوطنية يكشف موقف المباني التي استخرجت كود البناء قبل 1-7 من التأمين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء، سعد الشهيل، موقف المباني السكنية التي استخرجت رخصة البناء قبل بداية تطبيق الكود بشكل رسمي، وموقفها من التأمين.

وقال الشهيل خلال حلوله ضيفًا على قناة السعودية: “بداية من الشهر المقبل ستفرض الأنظمة على المباني السكنية، الكود يطبق منذ بداية عام 2019، ومطبق على 5 مراحل والآن نحن في المرحلة الثالثة والتي من بينها تطبيقات المباني السكنية”.

وأضاف: “الجهات ذات العلاقة بمراقبة تطبيق الكود ستكون مربوطة بمنصة بلدي، وحسب التطبيق يوجد 11 مرحلة بما فيها المراحل الإدارية، والمراحل الفنية 7 مراحل، المكتب الاستشاري المشرف على البناء سيرفع التقارير على منصة بلدي، والجهات المسؤولة ستراجع التقارير وتقوم بزيارات ميدانية للتأكد من صحة ما ورد في التقارير”.

وتابع: “كان مقررًا تطبيق كود البناء منذ فترة، ولكن اللجنة الوطنية قررت تأجيل تفعيل القرار إلى بداية الشهر المقبل، ومن قام باستخراج رخصة البناء قبل 1-7، سيفقد التأمين إلا في حالة واحدة، وهي قيامه بمبادرة التأمين من جديد، التأمين تجربة ناجحة والسيارات خير دليل”.

وأكمل الشهيل: “منذ صدور شهادة الإشغال، هذا يعني أن المنبى طبق عليه كود البناء، تطبيق الأكواد هو ثقافة شعب وسلوك مهني، يجب أن يصحح في أسواقنا، الكود لن يكون إعاقة في المباني التي نفذت بطريقة صحيحة، الكود سيصحح الممارسات الخاطئة”.

وواصل: “الكود يتواجد منه إصدارين الأول للمباني السكنية، والثاني لغير السكنية، وهذه الإصدارت تسمى إصدارات كود ترشيد الطاقة، من ناحية ضبط العوازل والتحكم في درجة الحرارة، وترشيد الاستهلاك يصب في مصلحة المواطن والوطن، وخاصة أن أسعار الطاقة تشهد زيادة عالمية، وليست في السعودية فقط”.