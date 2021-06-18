تراند الفن: ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص في القليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت آخر الأخبار 8 زيارة

شنت الأجهزة الأمنية حملة مُكبرة استهدفت عددا من المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة القليوبية، بمشاركة الجهات المختصة. وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان، وتبين وجود المخالفات التالية: – عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية أو موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية – مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى – عدم وجود فريق طبي – عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج

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