تراند الفن: «إسلامي تحول لصهيوني».. حقائق صادمة عن أمريكي رفع علم مصر في إسرائيل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - ظهر شاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وهو يرفع علم مصر في إسرائيل، مدعيًا أنه قادم من أرض الكنانة، ويروج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن يظهر البحث البسيط معلومات صادمة.

يُدعى هذا الشاب حسين أبو بكر منصور، ويقيم في الولايات المتحدة حيث يقول عن نفسه إنه لاجئ سياسي سابق وناشط حقوق إنسان، ويظهر في المنتديات والندوات والمؤتمرات الإسرائيلية في واشنطن ليلقي تصريحات معادية لمصر حكومة وشعبا.

يتبين من خلال البحث والتجول في وسائل الإعلام الإسرائيلية وحسابه الشخصي أنه «كاذب»، إذ نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا له وهو بزي الجيش الأمريكي ما يعني أنه أمريكي الجنسية.

ويعرف نفسه في بعض المواقع بأنه ناشط أمريكي، وباحث في شئون الشرق الأوسط والثقافة اليهودية والعربية.

في مقطع فيديو منشور على إحدى الصفحات التابعة لإسرائيل على موقع «فيس بوك»، يصف نفسه بأنه «صهيوني» بشكل صريح، ويعتبر أن كتاب جورج اوريل «1984»، ما ساعده في تغيير أفكاره من «إسلامي» إلى «صهيوني».

تظهر الصور أنه أيضا خدم في الجيش الأمريكي، وهو ما يعني أنه ليس مصريا، ويقول إنه مدرس لغة عبرية حاليا.

يقول على صفحته إنه من مواليد 1989، وكان ينتمي للتيار الإسلامي الجهادي، ويزعم أنه شارك في ثورة 2011 حتى مغادرته البلاد في عام 2012، مشيرًا إلى أنه عمل لمدة خمس سنوات، كأستاذ مساعد للغة العبرية في معهد لغة الدفاع التابع للحكومة الأمريكية.

ويتابع: «أنا الآن معلم ومتحدث بدوام كامل في موقع StandWithUs والتي تعني: قف معنا باللغة العربية، وتركز على معاداة السامية والإسلاموية والتعليم الإسرائيلي».

يضع «أبو بكر» فوق رأسه «الكيباه»، الإسرائيلية التي تشير إلى المتطرفين من المتدينين الإسرائيليين.

ويتنقل «أبوبكر» بين إسرائيل والولايات المتحدة للترويج إلى الصهيونية حول العالم، وللترويج للتطبيع.