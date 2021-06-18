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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 1 زيارة
(مصراوي):
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط نائبة وزير الثقافة الروسي أولجا ياريلوفا، على هامش زيارتها لمصر في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا 2021/2022، تنفيذًا لاتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة.
وتضمنت الزيارة جولة داخل المتحف وقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، لمشاهدة ما يضمه من قطع أثرية متميزة.
وأعربت نائبة وزيرة الثقافة الروسي عن إعجابها بأسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية، والتي تروي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، بالإضافة إلى تطوير نظام العرض المتحفي المتميز للمتحف والمدعم بالتقنيات الحديثة.
جدير بالذكر أن نائبة وزير الثقافة الروسي زارت صباح اليوم منطقة آثار اهرامات الجيزة شاهدت خلالها هرم الملك خوفو من الداخل ومنطقة أبو الهول والبانوراما.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نائب وزير الثقافة الروسي تزور متحف الحضارة في الفسطاط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.