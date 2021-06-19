تراند الفن: محافظ أسيوط: حملة نظافة وتشجير بقرية «قرقارص» ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 صباحاً - قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة والتشجير، وتوعية المواطنين بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط، ضمن مبادرة «مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة»، التي تنظمها إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة شئون البيئة والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتستهدف المبادرة رفع مستوى نظافة المدن والقرى، وتشجير الشوارع وتوعية المواطنين، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بهذه القرى وتقديم خدمات أفضل لهم، في إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

وأكد محافظ أسيوط أهمية تضافر الجهود بين أجهزة الدولة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وجمهور المواطنين، للحفاظ على البيئة من التلوث ونشر الوعي البيئي لدى أهل القرى، بجانب إشراكهم في أعمال المبادرات المختلفة، لافتًا إلى اهتمامه وتقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية بجميع مناطق ومراكز وأحياء المحافظة، موجهًا القائمين والمنظمين لهذه المبادرة الناجحة، بضرورة تعميمها على مستوى كل مراكز المحافظة.

كانت إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة نفذت مبادرة لنظافة وتشجير مدن وقرى المحافظة، لرفع مستوى النظافة وتوعية المواطنين والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم، ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وتنفيذ حملات تحت شعار «مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة»، شارك بها جمعية تنمية الفنون والثقافة ومسؤولي الوحدات المحلية والتوعية والتواصل المجتمعي والمخلفات الصلبة.

وأوضح المهندس رجب علي محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أن المبادرة بدأت أعمالها بقرية قرقارص التابعة لقرية المطيعة بمركز أسيوط، وتم خلال الحملة تكثيف أعمال الكنس ورفع الأتربة الموجودة بشوارع القرية، ورفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع ونقلها إلى مصنع التدوير، وتأكيد إلغاء عدد من نقاط تجميع المخلفات الموجودة بشوارع القرية، وزراعة عدد من الأشجار بموقع تلك النقاط، لضمان الحفاظ عليها نظيفة وجميلة، وعمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالقرية، وتوعيتهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من الناحية الدينية والبيئة، وزراعة عدد من الأشجار بشوارع القرية، وتنفيذ ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات المنزلية والاستفادة بمشاركة الأطفال الموجودين بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بأسيوط، وتنفيذ مسابقة ثقافية حول النظافة والتخلص السليم من المخلفات وتقديم جوائز وهدايا عينية للفائزين لنشر الثقافة البيئية بين الطلاب.