تراند الفن: «الإسكان» عن العاصمة الإدراية: واقع ملموس لكل الفئات «مش فنكوش»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مشروع العاصمة الإدراية، منذ الإعلان عنه ويتعرض لكمية إشاعات كثيرة، قائلا: «الناس كانت بتتكلم على العاصمة الإدراية على أنها فنكوش»، لكن اليوم الجميع يرى أنها أصبحت واقعًا ملموسًا وإنجازًا يتم الإشادة به.

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن الدولة تنظر إلى كل مشروعاتها من المدن الجديدة بمنظور واحد فقط،، نافيا كل الإشاعات التي طالت العاصمة الإدراية في الفترة الأخيرة، ومؤكدا أنها ستكون متاحة أمام جميع الفئات المصرية.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن خير دليل على ذلك ما قامت به وزارة الإسكان مؤخرا حينما أعلنت عن طرح وحدات إسكان اجتماعي بالعاصمة الجديدة بداية من العام المقبل.

وأردف أن المرحلة الأولى من عمليات تشييد العاصمة الإدارية الجديدة في طريقها للانتهاء، والعمل جار حاليا على البدء بعمليات تنفيذ المرحلة الثانية، والتي ستشهد تشييد وحدات الإسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها الوزارة بداية من العام المقبل.

وكشف عن تفاصيل هذه الوحدات، موضحا أن مساحتها تبلغ حوالي 90 مترا ومكونة من ثلاثة غرف، معلنا أنها ستكون ضمن مبادرة بنك المركزي، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية الخاصة بـ 3% تمويل عقاري، فهذه الوحدات متاح التقدم لها وفقا لشروط لأن الدولة تستهدف بها فئة معينة تقدم لها هذا الدعم، مشددا أن أي شخص دخله أكثر من، 4500 جنيه بالنسبة للشخص الأعزب لا يصلح أن يتقدم لها، و6 آلاف جنيه بالنسبة للأسرة في حالة عمل الزوج والزوجة.

وأشار «عباس»، إلى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك توجه حكومي بعدم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد أن يكون حقيقة على أرض الواقع، وتكون قاربت جهاته التنفيذية على الانتهاء منه وجاهز للتسليم، وليس كلاما على ورق كما كان يحدث في السابق.