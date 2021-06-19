تراند الفن: رفض معاكسة شقيقته.. ذبح شاب على يد سائق وشقيقه في السلام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 صباحاً - تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة يفيد بوصول شاب مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وبالانتقال تبين أن المصاب شاب يدعى «ه.م» في بداية العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي، واتهم سائق توك وشقيقه بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحريات: المجني عليه كان يدافع عن شقيقته

وتوصلت التحريات أن المجني عليه شاهد سائق التوك التوك «المتهم» وآخرين يقومون بمعاكسة شقيقته، فقام بالدفاع والتشاجر معهما، مضيفة أن المجني عليه انصرف هو وشقيقته بعد تدخل المارة.

تابعت التحريات أن سائق التوك توك استعان بشقيقه وعادا للمجني عليه وقاما بالتشاجر معه محدثين إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت ضبط وإحضار المتهمين والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وقال مصدر أمني إنه تم التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة، وتم تفريغها وتحديد سائق التوك توك تمهيدا لضبطه هو وشقيقه وعرضهما على النيابة العامة.

جزار السلام يضرب مسنة

وفي سياق منفصل أنهت نيابة السلام في الساعات الأولي من صباح اليوم، تحقيقاتها مع شخص يدعى مصطفى 55 سنة، والمعروف بجزار السلام بشأن الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أثناء تعديه بالضرب على مسنة تدعى نجلاء، 43 سنة ربه منزل، بسبب خلاف على محل مستأجرة المتهم من زوج المجني عليها لبيع العطارة، وقررت النيابة العامة في نهاية التحقيقات بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها.