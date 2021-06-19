تراند الفن: لحظة انقلاب صهريج وقود واحتراقه على طريق سريع بالدمام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت آخر الأخبار 29 زيارة

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو لحظة انقلاب صهريج وقود واحتراقها على طريق سريع بالدمام. ووثق الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة، لحظة انحراف الصهريج وانقلابه على الطريق السريع أمس الجمعة، بالقرب من مجمع دارين مول بالدمام ، بينما ترجل السائق من الشحنة ووقف بجوارها دون أن يقدر على فعل شيء. وفي خلال لحظات بدأ الدخان يتصاعد من الصهريج، وفجأة اشتعلت به النيران بالكامل.

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