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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت آخر الأخبار 29 زيارة
صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو لحظة انقلاب صهريج وقود واحتراقها على طريق سريع بالدمام.
ووثق الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة، لحظة انحراف الصهريج وانقلابه على الطريق السريع أمس الجمعة، بالقرب من مجمع دارين مول بالدمام ، بينما ترجل السائق من الشحنة ووقف بجوارها دون أن يقدر على فعل شيء.
وفي خلال لحظات بدأ الدخان يتصاعد من الصهريج، وفجأة اشتعلت به النيران بالكامل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة انقلاب صهريج وقود واحتراقه على طريق سريع بالدمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.