تراند الفن: محافظ الجيزة يتفقد رصف شارع السودان وإنشاء موقف السيارات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 صباحاً - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجمعة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع النيل السياحى والسودان، ونسب تنفيذ طبقة الرصف بالشارع والموقف التنفيذي لباقي الأعمال، وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

وتفقد المحافظ تنفيذ الطبقة السطحية للطريق بشارع السودان، للتأكد من الالتزام بكل المعايير المحددة، وموجها رؤساء أحياء الدقي والعجوزة ومديرية الطرق، بالتأكد من المواصفات الفنية والهندسية، للتنفيذ قبل استلام الأعمال، من خلال لجنة متخصصة وفي حال وجود أي ملاحظات يتم تلافيها.

والانتهاء من جميع أعمال إنشاء أرصفة المشاة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بما يتوائم مع أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالشارع.

ووجه محافظ الجيزة إدارة الإعلانات بالتنسيق مع حي العجوزة، بحظر وضع أي إعلانات بالجزيرة الوسطى بشارع السودان، للارتقاء بالرؤية البصرية للطريق والاقتصار على وضع الإعلانات في عدد من النقاط التي سيتم تحديدها.

كما وجه رئاسة حي الدقي بمراجعة الأعمال التي تمت بميدان المساحة، ولا يتم استلام الأعمال قبل التأكد من التزام الشركة المنفذة من تنفيذ كل المواصفات الفنية والقياسية المتفق عليها.

وفى إطار خطة المحافظة نحو مواجهة المواقف العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية للارتقاء بالمظهر الحضاري للطرق وتيسير الحركة المرورية، تفقد محافظ الجيزة موقف سيارات السرفيس الجديد بشارع السودان، الذي تم إنشاؤه خلال فترة وجيزة لنقل سيارات السرفيس من نهر الطريق بشارعي التحرير والسودان، والتي ساهم في تحقيق سيولة مرورية ملحوظة بالطريق ولاقى استحسان المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة باستكمال أعمال الإنترلوك بأرضيات الموقف الجديد ودعمه بأعمدة إنارة عالية الكفاءة، مع تنظيم حركة دخول وخروج السيارات للموقف دون أي معوقات، وتوفير غرف خدمات ودورات مياه للمترددين على الموقف والسائقين.



