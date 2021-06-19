تراند الفن: “الراب”.. سلاح آخر يستخدمه الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏16 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

إعداد-رنا الجميعي: في إبريل الماضي خلال الأحداث الأخيرة بحي الشيخ جراح استخدم الفلسطينيون الراب كسلاح مُقاومة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، تبارى مُغنيو الراب وقتها وأصدر كل منهم أغنية بالتزامن مع الأحداث، فالمغني “بيج سام” ظهر بأغنية “حارتي”، وابراهيم غنيم من غزة بأغنية “مريم”، وضبور بأغنية “شيخ جراح”، لكن الأغنية التي تعدّت كل التوقعات كانت أغنية “إن أنّ” بعدد مشاهدين وصل إلى 12 مليون شخص، والتي كانت تعاون بين ضبور وشب جديد-الأكثر شهرة في الوقت الحالي-، وكأن الأغنية تدشين لموجة جديدة من انتشار الراب الفلسطيني لمساحات تتعدى الآفاق. في التقرير التالي نتعرف أكثر على الراب الفلسطيني:

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